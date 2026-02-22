  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Ascalón, Israel
de
$329,175
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33761
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Ra'anana, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$4,389
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$526,680
Está viendo
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$329,175
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Jerusalén, Israel
de
$4,58M
En el famoso proyecto de Holyland. Magnífico ático en venta, que le ofrece vistas panorámicas de toda Jerusalén, situado en la planta superior de la torre. Este Penthaouse está compuesto por 4 dormitorios + un dormitorio familiar, amplia cocina, con un salón doble que da a la terraza de 65 m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$1,52M
Venta en Mekor Haim - al principio de la calle, ¡Un apartamento muy espacioso! Completamente renovado. 4 habitaciones, 100 metros cuadrados Cocina y salón de unos 50 m2 + balcón de unos 10 m2. Ascensor, aparcamiento y almacén
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Mostrar todo Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Israel
de
$874,665
BZH Nuevo en venta exclusivamente en RE/MAX Hadera en el distrito de Ein Hayam, con una vista increíble a la reserva natural! Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Aqua Sea & Park, firmado por el reconocido desarrollador Amram Avraham. Sus características: - Una superficie de 125 m2, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir