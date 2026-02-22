  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israel
$1,72M
10
ID: 33627
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Situado en uno de los barrios más populares de Tel Aviv, cerca de Gordon Beach y el paseo marítimo, este apartamento combina el confort moderno, la ubicación buscada y los servicios de calidad. Ranak Street goza de un ambiente residencial tranquilo mientras se encuentra a poca distancia de los icónicos cafés, restaurantes, hoteles y tiendas del paseo marítimo. Características de la propiedad Apartamento de 3 habitaciones – 80 m2 espacio habitable Dos buenos balcones Construcción nueva y bien cuidada 5a planta con ascensor Aparcamiento privado Cámara de Seguridad (Mamad) Fachada con triple orientación – brillo óptimo todo el día Precio solicitado: 5.490.0

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$993,795
En el corazón de Nahlaot, un barrio animado y auténtico de Jerusalén, reconocido por su vida comunitaria, sus sinagogas, su ambiente cálido y su proximidad inmediata a Shouk Mahane Yehuda y el centro de la ciudad. A highly sought after address by both religious families and investors. En un…

Agencia

Immobilier.co.il
Barrio residencial Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,58M
Este ático representa el máximo lujo en Tel Aviv, ofreciendo una mezcla armoniosa de diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Ubicado en una calle tranquila cerca de Kikar HaMedina, esta residencia ofrece fácil acceso a cafeterías animadas, jardines de infancia y escuelas de primera clas…

Agencia

Immobilier.co.il
Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Asdod, Israel
de
$1,975
apartamento 5 habitaciones Kineret 2, en un edificio bajo de 4 plantas con sólo 2 apartamentos por piso. Incluye una mamada (habitación segura), un balcón y por supuesto un ascensor. Espacioso apartamento, muy luminoso, con magníficas vistas. Ubicación ideal: A 1 minuto a pie del centro come…

Agencia

Immobilier.co.il
