Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod

Gran negocio frente a la playa en Ashdod: Apartamento de 2 habitaciones en la residencia Ashdod Beach, primera línea en el Tayelet, frente al mar. En el sexto piso con dos ascensores, este apartamento ofrece un balcón con vistas al mar y un arreglo ideal: entrada a un luminoso salón, cocina americana, dormitorio con ducha y WC suspendido. Una propiedad perfecta para disfrutar del mar todos los días, o hacer una inversión rentable en uno de los lugares más solicitados. Todo está a poca distancia: playa, restaurantes de moda, cafés, supermercado y comodidades. Aquí usted compra una ubicación premium a un precio raro. Una oportunidad para aprovecharse rápidamente.