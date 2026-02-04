  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet ben yehuda 192

Barrio residencial Projet ben yehuda 192

Tel-Aviv, Israel
$1,22M
5
ID: 33248
Última actualización: 3/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo 26 apartamentos con parking privado. Cada apartamento está equipado con aire acondicionado VRF individual con difusión independiente en cada habitación. Acabado de alta gama con azulejos Material de cerámica, carpintería de aluminio calidad superior, baños totalmente equipados equipadas, puertas y sistema de interiores premium avanzado eléctrico compatible inteligente hogar.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
