Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Situación del proyecto
Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya.
El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa
En una de las calles más codiciadas de la ciudad
Características del proyecto
El proyecto incluye varios apartamentos de 3 habitaciones a 5 habitaciones, así como 2 áticos con terraza.
Exterior de piedra natural
Cuatro apartamentos por piso
El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una altura de techo de 5 metros y diseñado por el arquitecto
2 ascensores incluyendo un chabbatic
plaza de aparcamiento subterráneo
Cuestión a finales de diciembre de 2027
Garantía bancaria
Características del apartamento
Apartamento de 3 habitaciones con una superficie de
91 m2 más una terraza de 12.5m2
Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de
108 m2 más una terraza de 12.5m2
Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de
130 m2 más una terraza de 25,5m2
Pisos por toda la casa 80x80
Aire acondicionado central
Mobiliario de baño de calidad
Válvula de la marca Grohe
Puerta interior de cualidades
Cocina personalizable
Tiendas eléctricas en toda la casa
Para más información contactar Mardochee Khayat 05233621
Localización en el mapa
Netanya, Israel
