  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Jerusalén, Israel
de
$960,000
26/8/25
$960,000
14/7/25
$898,880
;
6
ID: 26822
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo centro cultural que incluye un cine que enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel. Apartamento de 4 habitaciones 94m2 y 12m2 terraza en la planta 14 Precio: 3.200.000 sh incluyendo 1 bodega y 1 estacionamiento Apartamento de 4 habitaciones 104m2 y 12m2 terraza en la 4a planta Precio: 3.400.000 sh incluyendo 1 bodega y aparcamiento Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia Para más información o para organizar una visita, Llámanos inmediatamente a los siguientes números: 054 946 1963 Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$3
Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Israel
de
$876,000
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en la llamada de distrito frente a Kiriat Hasharon Cerca del nuevo acceso a la autopista 2 (Tel Aviv/Haifa) El proyecto Nevo Hasharon se encuentra cerca del país Elystour, Sinag…
Agencia
Immobilier.co.il
