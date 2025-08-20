  1. Realting.com
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
$3,40M
6
ID: 27188
Última actualización: 30/7/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Ubicación Privilegiado, cerca de la playa real Hotelt a pocos pasos del mar. Proyecto de 6 Pisos con servicios de alta gama y lujosos. Una construcción ecológica. vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. las superficies de los apartamentos son espaciosas y bien agencia.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel

