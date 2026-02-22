  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Eilat
  4. Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Eilat, Israel
de
$830,775
;
14
Dejar una solicitud
ID: 33676
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
FOR SALE – Precioso apartamento amueblado en EILAT – Golf Residence En la residencia más hermosa de Eilat, en el corazón de un exclusivo complejo con piscina, hammam, zona de barbacoa, sinagoga y cuidador 24 horas, descubra este magnífico apartamento de 128 m2 con terraza de 15 m2 con vistas al mar. Situado en la 5a planta con 2 ascensores incluyendo uno de Shabat. Aire acondicionado completo, con Mamad y aparcamiento privado. El plus: este apartamento se vende totalmente amueblado y equipado con buen gusto. Baja las maletas. Superficie: 128 m2 Terraza : 15 m2 con vista al mar Precio: 2.650.000 shekels Una propiedad rara en una residencia de lujo, ideal para residencia principal, inversión secundaria o de alquiler. Para más información o para organizar una visita, contáctenos.

Localización en el mapa

Eilat, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Super appartement neuf
Jerusalén, Israel
de
$808,830
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Barrio residencial Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,957
Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
de
$4,98M
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Está viendo
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
de
$830,775
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$445,170
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Mostrar todo Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Este encantador adosado situado en el casco antiguo de Jaffa es una verdadera joya, que ofrece una mezcla única de historia, diseño y vistas impresionantes. A pocos pasos encontrará la costa, el animado mercado de pulgas, galerías de arte, tiendas de moda y una celebración culinaria en resta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Mostrar todo Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Ascalón, Israel
de
$517,275
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir