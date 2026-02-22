Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
FOR SALE – Precioso apartamento amueblado en EILAT – Golf Residence
En la residencia más hermosa de Eilat, en el corazón de un exclusivo complejo con piscina, hammam, zona de barbacoa, sinagoga y cuidador 24 horas, descubra este magnífico apartamento de 128 m2 con terraza de 15 m2 con vistas al mar.
Situado en la 5a planta con 2 ascensores incluyendo uno de Shabat.
Aire acondicionado completo, con Mamad y aparcamiento privado.
El plus: este apartamento se vende totalmente amueblado y equipado con buen gusto. Baja las maletas.
Superficie: 128 m2
Terraza : 15 m2 con vista al mar
Precio: 2.650.000 shekels
Una propiedad rara en una residencia de lujo, ideal para residencia principal, inversión secundaria o de alquiler.
Para más información o para organizar una visita, contáctenos.
Localización en el mapa
Eilat, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo