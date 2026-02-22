  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Eilat
  4. Barrio residencial Residence aquarelle ganib b

Barrio residencial Residence aquarelle ganib b

Eilat, Israel
de
$1,18M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33385
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Penthouse ha vendido frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, un Ático que está en la primera planta con su propia entrada. una superficie habitable de 140 m2, y 4 chbre una cama + su azotea de 140 m2 con jacuzzi frente a una vista paradisíaca. Y d 1 Jardín Rez con entrada privada de 140 m2 de superficie Ajardinado pie completo con un jardín de 250 m2 , + piscina privada en forma de caracol , y 4 dormitorios chabr , cada nivel tiene su propia entrada privada y se puede vender por separado o en un solo lote. el precio del Jardín Rez : 5.150.000 nis el precio del Ático : 4.150.000 nis

Localización en el mapa

Eilat, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de standing
Jerusalén, Israel
de
$1,34M
Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$7,524
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israel
de
$1,85M
Está viendo
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
de
$1,18M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Mostrar todo Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Asdod, Israel
de
$1,35M
Amplio apartamento en Ashdod en venta con increíbles vistas al mar Magnífica residencia, 5 amplias habitaciones con impresionante terraza con vistas al mar. 3.20 metros de altura bajo techo, 3 WC, 2 baños. Cerca de la playa y todas las comodidades
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Mostrar todo Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,15M
En el corazón de la Mamilla, y en el famoso proyecto David Village Legacy, aquí hay una hermosa 4 habitaciones de 120 m2 con 13 m2 terraza Soucah con un amplio salón, muy grande suite principal, 2 baño, 3 aseo + bodega y 1 plaza de aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... # Mamak * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir