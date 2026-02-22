Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Cottage en Garden Rez en venta frente al valle.
Este edificio está compuesto por 2 niveles, d 1 Garden Rez con entrada privada de 140 m2 de superficie Hábitable de pie completo con un jardín de 250 m2 , + piscina privada en forma de caracol , y 4 dormitorios chabr ,
y un Ático en la primera planta con su propia entrada. una superficie habitable de 140 m2, y 4 chbre una cama + su azotea de 140 m2 con jacuzzi frente a una vista paradisíaca.
cada nivel tiene su propia entrada privada y se puede vender por separado o en un solo lote.
el precio del Garden Rez : 3,850.000 ninos
el precio del Penthouse : 3,750,000 nis
Eilat, Israel
