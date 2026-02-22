  1. Realting.com
Eilat, Israel
$1,21M
8
ID: 33387
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat

Sobre el complejo

En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Cottage en Garden Rez en venta frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, d 1 Garden Rez con entrada privada de 140 m2 de superficie Hábitable de pie completo con un jardín de 250 m2 , + piscina privada en forma de caracol , y 4 dormitorios chabr , y un Ático en la primera planta con su propia entrada. una superficie habitable de 140 m2, y 4 chbre una cama + su azotea de 140 m2 con jacuzzi frente a una vista paradisíaca. cada nivel tiene su propia entrada privada y se puede vender por separado o en un solo lote. el precio del Garden Rez : 3,850.000 ninos el precio del Penthouse : 3,750,000 nis

Localización en el mapa

Eilat, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Está viendo
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
de
$1,21M
