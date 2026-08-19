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Apartamentos en venta en Zakynthos Regional Unit, Grecia

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Municipio de Zacinto
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Zakynthos Municipal Unit
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6 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Situado en medio de los exuberantes olivares de la prestigiosa península de Vasilikos, esta …
$2,77M
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Apartamento 4 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
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Apartamento 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Una oportunidad verdaderamente extraordinaria para adquirir una de las dos villas de alta ga…
$2,42M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
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Tipos de propiedades en Zakynthos Regional Unit

3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Zakynthos Regional Unit, Grecia

Baratos
De lujo
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