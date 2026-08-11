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Casas de campo en venta en Western Greece, Grecia

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Municipality of Pyrgos
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Municipality of Patras
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Municipal Unit of Aegio
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32 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ancient Olympia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ancient Olympia, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$200,720
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Casa de campo 4 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drosato, Grecia
Dormitorios 4
Área 222 m²
Venta Casa de 2 plantas de 222 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$271,563
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Casa de campo 2 habitaciones en Katakolo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Katakolo, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta Casa de 1 plantas de 72 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de …
$177,106
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Casa de campo 2 habitaciones en Varvasaina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Varvasaina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de …
$305,357
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Casa de campo 2 habitaciones en Myrsini, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Myrsini, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Se vende casa de 2 plantas de 84 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. La planta baja…
$218,431
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 4
Área 360 m²
Venta casa de 2 plantas de 360 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$472,283
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 3
Área 218 m²
Venta Casa de 3 plantas de 218 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$389,634
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Casa de campo 2 habitaciones en Temeni, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Temeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
$295,177
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafpaktia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafpaktia, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$242,045
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Casa de campo en Temeni, Grecia
Casa de campo
Temeni, Grecia
Área 450 m²
Venta Casa de 1 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese. Una magnífica vista de la mo…
$566,740
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Casa de campo 5 habitaciones en Akrata, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Akrata, Grecia
Dormitorios 5
Área 272 m²
Venta Casa de 2 plantas de 272 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 dorm…
$661,197
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Casa de campo 4 habitaciones en Egira, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Egira, Grecia
Dormitorios 4
Área 191 m²
Venta Casa de 2 plantas de 191 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
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Casa de campo 3 habitaciones en Katakolo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Katakolo, Grecia
Dormitorios 3
Área 153 m²
Venta Casa de 2 plantas de 153 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$354,213
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Casa de campo 5 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Drosato, Grecia
Dormitorios 5
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$236,142
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 5
Área 352 m²
Venta Casa de 3 plantas de 352 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$3,78M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafpaktia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafpaktia, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
$224,335
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Casa de campo en Agios Ioannis, Grecia
Casa de campo
Agios Ioannis, Grecia
Área 177 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 177 metros cuadrados en la isla de Corfu. La c…
$692,552
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Casa de campo 3 habitaciones en Akrata, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Akrata, Grecia
Dormitorios 3
Área 98 m²
Venta Casa de 1 plantas de 98 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 3 do…
$187,733
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Casa de campo en Temeni, Grecia
Casa de campo
Temeni, Grecia
Área 191 m²
Venta Casa de 1 planta de 191 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Hay: paneles solares…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drosato, Grecia
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Área 148 m²
Venta Casa de 2 plantas de 148 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$118,071
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Zacharo, Grecia
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Municipality of Zacharo, Grecia
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Área 60 m²
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
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Casa de campo 3 habitaciones en Lechena, Grecia
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Lechena, Grecia
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Área 118 m²
Venta Casa de 1 plantas de 118 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La casa consta de 3…
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Casa de campo 6 habitaciones en Katakolo, Grecia
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Katakolo, Grecia
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Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
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Municipality of Patras, Grecia
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Área 144 m²
Venta Casa de 1 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de…
$767,461
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Casa de campo 4 habitaciones en Savalia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Savalia, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 3 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponnese. El sótano consta de un trast…
$318,791
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Temeni, Grecia
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Área 160 m²
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$439,224
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
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Agios Ioannis, Grecia
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Área 260 m²
Venta Casa de 2 plantas de 260 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 3…
$685,155
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponnese. El sótano consta de una coci…
$531,319
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Casa de campo 2 habitaciones en Kalavryta, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Kalavryta, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis casa unifamiliar de 150 metros cuadrados en una p…
$291,341
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Pyrgos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Pyrgos, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Venta Casa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
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Parámetros de las propiedades en Western Greece, Grecia

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