Apartamentos de varios niveles del mar en venta en Salónica, Grecia

Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Type: Duplex apartment View: Direct sea …
$339,556
