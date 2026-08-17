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Hoteles en venta en Sikia, Grecia

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Hotel 1 780 m² en Sikia, Grecia
Hotel 1 780 m²
Sikia, Grecia
Área 1 780 m²
En venta: 1.780 metros cuadrados Hotel en un 8.382 metros cuadrados. Parcela en Sithonia Si…
$1,77M
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Hotel 580 m² en Sikia, Grecia
Hotel 580 m²
Sikia, Grecia
Área 580 m²
En venta, un hotel situado en Sithonia, cerca de un pueblo turístico en la península de Sitn…
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