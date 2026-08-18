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Casas de campo en venta en Serres, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 270 m²
Se vende casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$401,441
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Casa de campo 3 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 235 m²
Venta Casa de 3 plantas de 235 metros cuadrados en Salónica. El sótano consta de un aseo, 2 …
$554,933
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