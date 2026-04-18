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Villas en la montaña en venta en Serres Municipality, Grecia

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Villa en Serres Municipality, Grecia
Villa
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Se vende villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de 2 …
$507,705
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Agencia
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