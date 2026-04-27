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Propiedades residenciales en venta en Sami Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Villa en Digaleto, Grecia
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Villa
Digaleto, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Villa privada de lujo con potencial de inversión en KefaloniaSituado en medio del exuberante…
$619,872
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