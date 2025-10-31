Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos con Terraza en Venta Regional Unit of Piraeus, Grecia

1 propiedad total found
Ático Ático 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English
