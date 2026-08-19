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Casas de campo en venta en Regional Unit of Magnesia, Grecia

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South Pilio Municipality
9
Municipla unit of Milies
3
Volos
3
Municipal unit of Argalasti
3
Casa de campo Borrar
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14 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Milies, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Milies, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Volos-Pilio. El semi-sótano consta de un …
$389,634
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Casa de campo 2 habitaciones en Argalasti, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Argalasti, Grecia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta casa de 1 plantas de 56 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$354,213
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Casa de campo 4 habitaciones en Makryrrachi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Makryrrachi, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 2 dorm…
$413,248
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa de campo 6 habitaciones en Kalamaki, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kalamaki, Grecia
Dormitorios 6
Área 233 m²
Venta casa de 2 plantas de 233 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dorm…
$448,669
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Casa de campo en Argalasti, Grecia
Casa de campo
Argalasti, Grecia
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La casa consta de 2 dormitor…
$245,651
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Casa de campo 2 habitaciones en Melissatika, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Melissatika, Grecia
Dormitorios 2
Área 112 m²
Venta - Casa independiente residencial -- Atenas Norte: Nea Ionia - Lazaron 112 Sq.m., 2 Dor…
$291,341
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TekceTekce
Casa de campo 6 habitaciones en Argalasti, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Argalasti, Grecia
Dormitorios 6
Área 160 m²
Se vende casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Volos-Pilio. La planta baja consta de …
$324,695
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Casa de campo en Milies, Grecia
Casa de campo
Milies, Grecia
Área 210 m²
Dos casas separadas separadas están a la venta en el pueblo de Vyzitsa, Pelion (turnkey) . …
$377,827
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Casa de campo 2 habitaciones en Milies, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Milies, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$188,913
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Casa de campo 4 habitaciones en Zagora, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Zagora, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de un dor…
$330,598
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Casa de campo 6 habitaciones en Makrinitsa, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Makrinitsa, Grecia
Dormitorios 6
Área 314 m²
Venta casa de 3 plantas de 314 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de un dor…
$1,00M
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Casa de campo 2 habitaciones en Promyri, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Promyri, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitor…
$306,984
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Casa de campo 1 habitacion en Lavkos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Lavkos, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de un dormi…
$141,685
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Casa de campo 5 habitaciones en Dimini, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Dimini, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta en construcción Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Volos-Pilio. Semi-basemen…
$117,481
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Magnesia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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