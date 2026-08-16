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Hoteles en venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

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bienes raíces comerciales
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Hotel 1 600 m² en Anavyssos, Grecia
Hotel 1 600 m²
Anavyssos, Grecia
Área 1 600 m²
Venta hotel de 1600 metros cuadrados en Attica. El hotel tiene un nivel. Una magnífica vista…
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Hotel 2 415 m² en Municipality of Oropos, Grecia
Hotel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Grecia
Área 2 415 m²
El hotel de 2.415 metros cuadrados se ofrece a la venta. Consta de 48 habitaciones dobles co…
$3,15M
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Hotel 950 m² en Marathon, Grecia
Hotel 950 m²
Marathon, Grecia
Dormitorios 12
Área 950 m²
Venta hotel de 900 metros cuadrados en Attica. El hotel tiene 4 niveles. Planta baja consta …
$1,84M
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