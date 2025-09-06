Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Peraia
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Peraia, Grecia

1 propiedad total found
Adosado Adosado 6 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 3/5
Venta de maisonette de 240 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$468,176
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
