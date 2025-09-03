Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos del mar en venta en Panorama, Grecia

1 habitación
8
2 habitaciones
8
3 habitaciones
18
4 habitaciones
3
4 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/6
Venta en construcción dúplex de 112 metros cuadrados en Salónica. El dúplex está situado en …
$491,585
Dejar una solicitud


Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/1
Venta dúplex de 70 metros cuadrados en Salónica. El dúplex está situado en 4a planta y 5a pl…
$169,714
Dejar una solicitud


Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
Piso 5/5
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la 5a …
$561,812
Dejar una solicitud


Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 4/4
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la 4a …
$421,359
Dejar una solicitud


Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Parámetros de las propiedades en Panorama, Grecia

