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Villas con Jardín en venta en Panorama Municipal Unit, Grecia

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1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 518 m²
Número de plantas 2
Venta de villa de lujo en Thessaloniki: la zona de Panorama (Purnari) con vistas al marPrese…
$2,95M
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Agencia
Atlas Construction
Idiomas hablados
Русский, Українська
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Parámetros de las propiedades en Panorama Municipal Unit, Grecia

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