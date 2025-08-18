Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Unidad Municipal de Palene
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Jardín

Adosados con Jardín en Venta en Unidad Municipal de Palene, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Chaniotis, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Descubre la última oportunidad para el hogar de tus sueños! Una villa excepcional de 158 met…
$572,903
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 4 habitaciones en Paliouri, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Paliouri, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Número de plantas 2
Esta nueva maisonette amueblada en Paliouri combina lujo con impresionantes vistas al mar. C…
$456,971
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 6 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 3
Disfruta de absoluta tranquilidad y lujo en esta impresionante maisonette de tres niveles, c…
$908,544
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Unidad Municipal de Palene, Grecia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir