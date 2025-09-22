Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Neapoli Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Neapoli Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$412,148
Parámetros de las propiedades en Neapoli Municipal Unit, Grecia

