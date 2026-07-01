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Casas con piscina en Venta en Nea Moudania, Grecia

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Villa en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 2
Área 330 m²
En venta 3-almacén villa de 330 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de 2 s…
$944,567
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Nea Moudania, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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