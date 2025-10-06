Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos del mar en venta en Municipality of Zografos, Grecia

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Zografos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Zografos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 1/1
Venta apartamento de 82 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
$368,689
