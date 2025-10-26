Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos del mar en Venta Municipality of Piraeus, Grecia

El Pireo
2 propiedades total found
Ático Ático 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Ático Ático 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
