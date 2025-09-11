Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Patras
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Municipality of Patras, Grecia

Municipal Unit of Paralia
3
Municipal Unit of Rio
3
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Platani, Grecia
Villa 10 habitaciones
Platani, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 d…
$749,082
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Patras, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir