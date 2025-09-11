Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo del mar en venta en Municipality of Patras, Grecia

Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 352 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 352 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$3,75M
$3,75M
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 4 habitaciones en Platani, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Platani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 144 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de…
$760,786
$760,786
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 297 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 297 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Semi-basement const…
$936,353
$936,353
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
