Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Nikaia-Agios Ioannis Rentis
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2
RENTIS URBAN RESIDENCE Apartamentos de Inversión Golden Visa 🇬🇷 Apartamentos en Atenas p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir