  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Nafplio
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Municipality of Nafplio, Grecia

Municipal Unit of Nafplio
4
Municipal Unit of Asini
3
2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,022
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 3 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,072
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
