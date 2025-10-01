Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Megara
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Municipality of Megara, Grecia

Municipal Unit of Megara
44
Casa Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Área 182 m²
Número de plantas 3
Townhouse está a la venta en un pueblo costero en Attica. El área de la casa de nivel tres -…
$222,384
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Villa 2 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de un dormitor…
$2,11M
Dejar una solicitud
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 alma…
$678,856
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$374,541
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 290 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$585,220
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$351,132
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$193,123
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 95 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-ba…
$210,679
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$2,93M
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 130 metros cuadrados en Loutraki .La casita tiene 2 niveles. La planta ba…
$234,088
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 182 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 182 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$321,871
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Municipality of Megara

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Megara, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir