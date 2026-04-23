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Adosados en la montaña en Venta en Municipality of Lagadas, Grecia

Lagyna
5
Adosado Borrar
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Lagyna, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta de maisonette de 400 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$696,618
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Lagadas, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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