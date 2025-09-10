Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Kallithea
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Municipality of Kallithea, Grecia

Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 2/2
Apartamentos de dos niveles de maisonette en la primera y segunda planta, con una superficie…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Kallithea, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir