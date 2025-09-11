Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Municipality of Filothei - Psychiko
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia

1 propiedad total found
Villa 12 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Villa 12 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 381 m²
Número de plantas 5
Se vende villa de 5 plantas de 1381 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de 2 d…
$18,14M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
