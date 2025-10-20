Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of East Mani
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Municipality of East Mani, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 178 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón…
$772,491
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of East Mani, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir