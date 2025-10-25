Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Municipality of Andros, Grecia

6 propiedades total found
Casa 8 habitaciones en Municipality of Andros, Grecia
Casa 8 habitaciones
Municipality of Andros, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Πωλείται ημιτελής οικοδομή αποτελούμενη από δύο κτίρια, συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. το καθ…
$464,429
Villa 10 habitaciones en Andros, Grecia
Villa 10 habitaciones
Andros, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 480 m²
Número de plantas 2
Villa Soy una impresionante y lujosa villa subterránea construida por el mar, en la encantad…
$4,49M
Casa de campo 6 habitaciones en Gavrio, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Gavrio, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 165 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de 2 dormito…
$561,812
Villa 1 habitación en Stenies, Grecia
Villa 1 habitación
Stenies, Grecia
Habitaciones 1
Área 198 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 198 metros cuadrados en Cyclades. Los propietarios dejarán los muebles con la…
$510,312
Casa de campo 3 habitaciones en Stenies, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Stenies, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de salón, un…
$819,309
Casa 5 habitaciones en Gavrio, Grecia
Casa 5 habitaciones
Gavrio, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Πρόκειται για ένα μοναδικό, διώροφο κτίριο, το οποίο δεσπόζει μεγαλοπρεπώς ακριβώς μπροστά σ…
$476,040
