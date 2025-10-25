Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia

3 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Apartment A1– Aura Residence, Agios Dimitrios Description Apartment A1 at Aura Residen…
$249,492
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Apartment A2 – Aura Residence, Agios Dimitrios Description Apartment A2 at Aura Reside…
$266,898
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 4/5
Apartment D2 – Aura Residence, Agios Dimitrios on the 4TH FLOOR OF THE BUILDING Descripti…
$266,898
Dejar una solicitud
