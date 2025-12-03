Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Velos
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Municipal Unit of Velos, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 8 habitaciones en Nerantza, Grecia
Villa 8 habitaciones
Nerantza, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Piso 1/1
Venta villa de 1 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de 5 dormitori…
$2,88M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Velos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir