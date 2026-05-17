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Villas del mar en venta en Municipal Unit of Nea Peramos, Grecia

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1 propiedad total found
Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Venta villa de 4 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$708,425
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Nea Peramos, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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