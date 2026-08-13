Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Nea Filadelfeia
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Grecia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
🇬🇷 Propiedad bajo la Visa de Oro en Nea Philadelphia, AtenasInvertir en el futuro europeo co…
$276,489
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir