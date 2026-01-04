Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Municipal Unit of Lefkada, Grecia

2 propiedades total found
Villa 1 habitación en Lefkada Municipality, Grecia
Villa 1 habitación
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 656 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 656 metros cuadrados en las Islas Jónicas. La villa tiene un diseño fronta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Katouna, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Katouna, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 1/1
Venta, una casa tradicional de 160 metros cuadrados situada en el pueblo de Katouna, en la i…
$400,291
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Lefkada, Grecia

