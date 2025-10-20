Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo en la montaña en venta en Municipal Unit of Kamena Vourla, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Kamena Vourla Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kamena Vourla Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Área 450 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 0 plantas de 450 metros cuadrados en el centro de Grecia. Hay: una chimenea. L…
$702,264
Casa de campo 5 habitaciones en Kamena Vourla Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kamena Vourla Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 planta de 170 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 4 dormit…
$338,237
