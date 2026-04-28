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Villas en venta en Municipal Unit of Faris, Grecia

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Villa en Spartia, Grecia
Villa
Spartia, Grecia
Área 146 m²
Se vende villa de 146 metros cuadrados en Kefalonia. Una magnífica vista de la montaña se ab…
$507,705
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Faris, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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