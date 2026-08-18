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Casas en Venta en Evosmos Municipal Unit, Grecia

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Casa 6 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Casa 6 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 516 m²
Property Code: HPS3585 - House FOR SALE in Evosmos Nea Politia for € 800.000 . This 516 sq.…
$920,682
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