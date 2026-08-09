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Hoteles en venta en Municipal Unit of Ellomenos, Grecia

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Hotel 1 000 m² en Lefkada Municipality, Grecia
Hotel 1 000 m²
Lefkada Municipality, Grecia
Área 1 000 m²
En venta, un hotel de 1.000 metros cuadrados en una parcela de 1.500 metros cuadrados en la …
$3,54M
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Hotel 1 020 m² en Lefkada Municipality, Grecia
Hotel 1 020 m²
Lefkada Municipality, Grecia
Área 1 020 m²
En venta, Apart-Hotel 1020 metros cuadrados situado en un hermoso lugar Nidri, en el este de…
$2,83M
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