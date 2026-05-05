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Hoteles en venta en Municipal Unit of Corinth, Grecia

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bienes raíces comerciales
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Hotel 1 460 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 18
Área 1 460 m²
Venta hotel de 1460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El hotel tiene 3 niveles.…
$2,60M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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