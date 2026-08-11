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Locales comerciales en venta en Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecia

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2 propiedades total found
HOTEL FOR SALE en Municipality of Corinth, Grecia
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
Complejo de quince apartamentos autónomos en alquiler muy cerca del mar. Los apartamentos so…
$938,794
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Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Propiedad comercial 270 m² en Assos, Grecia
Propiedad comercial 270 m²
Assos, Grecia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 270 m²
En venta - Residencial Otras propiedades - Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 habitacione…
$524,414
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