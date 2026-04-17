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Villas del mar en venta en Mires Municipal Unit, Grecia

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4 propiedades total found
Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 2
Área 109 m²
🏡 Residence A5 – Aelia Ammoudara Residencias en Agios Nikolaos, Creta, Grecia. Moderna villa…
$761,557
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Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 2
Área 109 m²
🏡 Residence A6 – Aelia Ammoudara Residencias en Agios Nikolaos, Creta, Grecia. Moderna villa…
$708,425
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Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
En venta 3-almacén villa de 350 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de 2 dormito…
$1,89M
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CoexCoex
Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 2
Área 109 m²
🏡 Residence A4 – Aelia Ammoudara Residencias en Agios Nikolaos, Creta, Grecia. Moderna villa…
$802,882
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Parámetros de las propiedades en Mires Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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